Норвегия отказалась сокращать объемы нефтедобычи

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Москва, 23 мая. Представители министерства по делам энергетики и нефти Норвегии не будут принимать участие во встрече Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в картель государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Стоит напомнить, что 25 мая в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, в ходе которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на ближайшие девять месяцев. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продлить соглашение до марта 2018 года.

При этом ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что к соглашению могут присоединиться Египет, Норвегия и Туркменистан.