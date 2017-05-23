Медведев предложил создать в регионах большие школы
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Москва, 23 мая. В российских регионах необходимо создавать большие школы. Об этом во вторник заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
«Раньше мы всегда боялись больших школ, но на самом деле в больших школах очень качественно можно решать целый ряд образовательных задач», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, ранее премьер РФ Дмитрий Медведев указал на то, что правительство дорабатывает план действий до 2025 года.
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