Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Петицию об отмене блокировки «ВКонтакте» на Украине поддержали 20 тысяч человек

Петицию об отмене блокировки «ВКонтакте» на Украине поддержали 20 тысяч человек

21:46  23 Мая 2017
64

Петицию об отмене блокировки «ВКонтакте» на Украине поддержали 20 тысяч человек

Киев, 23 мая. Более 20 тысяч украинцев подписали петицию об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте», которая была опубликована на официальном сайте президента Украины.

В том случае, если документ поддержат 25 тысяч человек, его рассмотрит глава государства Петр Порошенко.

«Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов», — указано в тексте инициативы.

Напомним, ранее представители администрации президента Украины признались в том, что они не могут полностью заблокировать доступ к российским сайтам.

#украина #вконтакте
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть