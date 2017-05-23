Петицию об отмене блокировки «ВКонтакте» на Украине поддержали 20 тысяч человек

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Киев, 23 мая. Более 20 тысяч украинцев подписали петицию об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте», которая была опубликована на официальном сайте президента Украины.

В том случае, если документ поддержат 25 тысяч человек, его рассмотрит глава государства Петр Порошенко.

«Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов», — указано в тексте инициативы.

Напомним, ранее представители администрации президента Украины признались в том, что они не могут полностью заблокировать доступ к российским сайтам.