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Происшествия
Две женщины в Махачкале забили администратора сауны молотком

Две женщины в Махачкале забили администратора сауны молотком

21:18  23 Мая 2017  /обновлено: 21:24  23 Мая 2017
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Две женщины в Махачкале забили администратора сауны молотком

Махачкала, 23 мая. Полиция Махачкалы задержала двух женщин, которые подозреваются в убийстве администратора сауны. По предварительным данным, они забили жертву молотком.

Как сообщается, инцидент имел  место 20 мая в комплексе «М-центр», расположенном в Махачкале на проспекте Акушинского. Между женщинами и мужчиной возник спор, после чего подозреваемые, предположительно, взяв нож и молоток, нанесли администратор несколько ударов.

Полиция сообщила, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемые были задержаны по горячим следам, сейчас они находятся под стражей. Полиция возбудила уголовное дело и сейчас продолжает расследование.

 

#махачкала
Антон Зарубин
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