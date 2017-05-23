Две женщины в Махачкале забили администратора сауны молотком

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Махачкала, 23 мая. Полиция Махачкалы задержала двух женщин, которые подозреваются в убийстве администратора сауны. По предварительным данным, они забили жертву молотком.

Как сообщается, инцидент имел место 20 мая в комплексе «М-центр», расположенном в Махачкале на проспекте Акушинского. Между женщинами и мужчиной возник спор, после чего подозреваемые, предположительно, взяв нож и молоток, нанесли администратор несколько ударов.

Полиция сообщила, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемые были задержаны по горячим следам, сейчас они находятся под стражей. Полиция возбудила уголовное дело и сейчас продолжает расследование.