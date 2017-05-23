Захарова рассказала о генетическом неприятии войны российским народом

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Москва, 23 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные СМИ все чаще используют слово «агрессор» в российском контексте, однако российский народ невозможно считать агрессором.

«Возьмите даже такой пример. У них в семьях по наследству передаются веера, а у нас -награды. Мы выросли на памятниках. У нас в генетическом коде записано тотальное неприятие войны. Какие же из нас «агрессоры»?», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская Правда».

Ранее Мария Захарова назвала воссоединение Крыма с Россией примером наивысшей демократии. По ее словам, события на Майдане подтолкнули жителей полуострова к действиям, результатом которых стало воссоединение Крыма с Россией.