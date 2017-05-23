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Политика
Госдеп США хочет тратить больше денег на Сирию

Госдеп США хочет тратить больше денег на Сирию

21:26  23 Мая 2017
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Госдеп США хочет тратить больше денег на Сирию

Вашингтон, 23 мая. Американская сторона планирует увеличить выделение средств на Сирию. Об этом говорится в проекте бюджета государственного департамента Соединенных Штатов Америки на 2018 год.

Согласно предварительной информации, объем помощи вырастет со 177 миллионов долларов до 191,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести пресс-конференцию, посвященную борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия
Алексей Громов
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