Госдеп США хочет тратить больше денег на Сирию

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Американская сторона планирует увеличить выделение средств на Сирию. Об этом говорится в проекте бюджета государственного департамента Соединенных Штатов Америки на 2018 год.

Согласно предварительной информации, объем помощи вырастет со 177 миллионов долларов до 191,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести пресс-конференцию, посвященную борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.