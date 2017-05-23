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Филиппинцы публикуют видео из захваченного ИГ Марави

Филиппинцы публикуют видео из захваченного ИГ Марави

21:11  23 Мая 2017
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Филиппинцы публикуют видео из захваченного ИГ Марави

Манила, 23 мая. Жители Филиппин выкладывают в Интернет видео из города Марави, который оказался захвачен местной террористической группировкой, связанной с «Исламским государством»*.

На видео можно услышать шум машин, вой сирен и автоматные очереди.

Как передает Газета.ру, президент страны Родриго Дутерте ввел военное положение на территории провинции Минданао и был вынужден сократить время своего визита в Россию. Он также распорядился бросить против боевиков так называемые «эскадроны смерти». Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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