Филиппинцы публикуют видео из захваченного ИГ Марави

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Манила, 23 мая. Жители Филиппин выкладывают в Интернет видео из города Марави, который оказался захвачен местной террористической группировкой, связанной с «Исламским государством»*.

На видео можно услышать шум машин, вой сирен и автоматные очереди.

Как передает Газета.ру, президент страны Родриго Дутерте ввел военное положение на территории провинции Минданао и был вынужден сократить время своего визита в Россию. Он также распорядился бросить против боевиков так называемые «эскадроны смерти». Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.