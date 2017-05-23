Новым главой ВОЗ стал экс-министр здравоохранения Эфиопии

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Женева, 23 мая. Бывший министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус стал новым главой ВОЗ по итогам голосования.

По итогам первого тура была отсеяна представительница Пакистана Санья Ништар, поэтому во второй вышли Гебреисус и представитель Великобритании Дэвид Набарро. Гебреисус легко обошел своего оппонента, набрав в свою поддержку 121 голос против 62. Отметим, что ряд стран не были допущены для участия в голосовании из-за долгов по выплате взносов в ВОЗ. Среди них оказались Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.

Тедрос Аданом Гебреисус занимал пост главы Минздрава Эфиопии с 2005 по 2012 годы.