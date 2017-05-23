Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Министр аграрной политики и продовольствия Украины попросился в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Украины попросился в отставку

21:09  23 Мая 2017
180

Министр аграрной политики и продовольствия Украины попросился в отставку

Киев, 23 мая. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой принял решение уйти в отставку. Об этом во вторник сообщил сам украинский политик.

«Считаю, что имею достаточно знаний, энергии и силы сделать для Украины еще больше и в ближайшее время планирую сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины», — подчеркнул Кутовой.

Напомним, ранее председатель правительства Украины Владимир Гройсман предложил народным депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о недоверии кабинету министров.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть