Министр аграрной политики и продовольствия Украины попросился в отставку

В Избранное

Скопировать

Киев, 23 мая. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой принял решение уйти в отставку. Об этом во вторник сообщил сам украинский политик.

«Считаю, что имею достаточно знаний, энергии и силы сделать для Украины еще больше и в ближайшее время планирую сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины», — подчеркнул Кутовой.

Напомним, ранее председатель правительства Украины Владимир Гройсман предложил народным депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о недоверии кабинету министров.