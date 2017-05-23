Врач в Подмосковье помещал здоровых людей в психбольницу за взятки

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Москва, 23 мая. Следственные органы начали расследование в отношении врача, который за денежное вознаграждение помещал здоровых людей на стационар психбольницы в Подмосковье.

Так, к примеру, по версии следствия, в январе этого года медик взял 20 тыс. рублей с 23-летней девушки, которая попросила поместить свою мать в стационарное отделение. Ставшая жертвой этого сговора женщина была абсолютно здоровой и не давала своего согласия. Еще два аналогичных случая были выявлены в 2016 году.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия», сообщает ГСУ СК России по Московской области.