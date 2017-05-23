Минкультуры подтвердило выделение 216 миллионов рублей студии Серебренникова

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Москва, 23 мая. Министерство культуры Российской Федерации выделило 216,5 миллиона рублей «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Об этом сообщил директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев.

«В период 2011–2014 годов Минкультуры России ежегодно выделяло средства АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа». Общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей», — сказал Малышев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что средства выделялись в соответствии с постановлением правительства № 1191, однако в 2014 году срок действия постановления истек, после чего средства на этот проект не выделялись.

Ранее в СК сообщили, что в «Гоголь-центре», а также в квартире у художественного руководителя центра Кирилла Серебренникова проходят обыски. В ведомстве отметили, что следственные мероприятия проходят в рамках дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.