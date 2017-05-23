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Политика
Вашингтон сократит финансовую поддержку Киева в три раза

Вашингтон сократит финансовую поддержку Киева в три раза

20:50  23 Мая 2017
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Вашингтон сократит финансовую поддержку Киева в три раза

Вашингтон, 23 мая. В 2018 году американская сторона планирует в три раза сократить финансовую помощь Украине. Такими данными во вторник поделились представители государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Согласно предварительным данным, в следующем году Киев получит всего 203,7 миллиона долларов. Как передает RT, в 2016 году власти Украины получили 667 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Белый дом планирует пересмотреть принципы оказания военной помощи Украине.

#сша #украина
Алексей Громов
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