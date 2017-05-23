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Весь мир
Дутерте натравил на боевиков ИГ «эскадроны смерти» в Марави

Дутерте натравил на боевиков ИГ «эскадроны смерти» в Марави

20:28  23 Мая 2017
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Дутерте натравил на боевиков ИГ «эскадроны смерти» в Марави

Манила, 23 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился снарядить так называемые «эскадроны смерти», чтобы выбить боевиков из захваченного ими города Марави.

Речь идет о членах группировки «Маут», которые присягнули на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ). Первым делом преступники захватили медицинский центр «Амаи Пакпак»,  вывесив там черный флаг «Исламского государства»*. Затем они заняли основные блокпосты и перекрыли дорогу, ведущую к Марави, сообщает филиппинский филиал CNN.

Как передает Газета.ру, Дутерте ввел военное положение на территории провинции Минданао и был вынужден сократить время своего визита в Россию.

* Организация запрещена на территории РФ.

#дутерте
Геннадий Плющев
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