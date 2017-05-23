В Госдуме огласили список поправок к закону о реновации

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству огласил полный список поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, собственникам квартир, которые попали в программу, гарантируется полное обеспечение новых жилых помещений всеми необходимыми удобствами. Также у них будет возможность выбора: либо получить новое жилье, либо равноценную денежную компенсацию.

«Жилое помещение обеспечивается всеми видами удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от материала стен», — говорится в поправках.

Стоит напомнить, что 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Закон предусматривает 12 дополнительных гарантий.