Мощи Николая Чудотворца в Москве: как попасть, сколько стоять, брать ли детей, есть ли опасность инфекции

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В Россию впервые за 930 лет привезли мощи святого Николая Чудотворца. Святыня доступна для поклонения в Москве, затем ее перевезут в Санкт-Петербург. Ожидается, что поклониться мощам придут не менее полумиллиона паломников, во всяком случае, в первый день храм Христа Спасителя в Москве, где выставлены мощи, посетило не менее 25 тысяч человек.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец, которого в России иногда называют Николаем Угодником, один из самых почитаемых в христианстве святых.

Он родился в третьем веке в греческой колонии в Малой Азии в христианской семье и с ранних лет посвятил себя служению богу и борьбе с пережитками язычества. Святителю Николаю приписывают многочисленные чудеса, он также славен добрыми делами и абсолютным бессребреничеством.

В западной традиции святой Николай ассоциируется с рождественским дедом Санта-Клаусом, поскольку есть предание, что святитель тайно помог бедным бесприданницам, бросив им кошель денег через дырку в крыше. Также Николая Чудотворца считают покровителем детей, поскольку именно они ждут от Санты рождественских подарков.

Кроме того, святой Николай считается покровителем купцов и мореплавателей. Это связано с тем, что святитель много путешествовал по морю и по преданию даже умел молитвой усмирять бурные волны. Также рассказывают, что он как-то воскресил матроса, разбившегося при падении с высокой мачты.

В православии Николай Чудотворец считается наиболее близким богу святым. Прозвище Угодник означает, что он угождал богу. На Руси святитель Николай с установления христианства считается не только покровителем мореплавателей (например, Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге в народе называется попросту — Никола Морской), он еще и заступник бедных, больных, сирых и убогих. Он помогает безвинно осужденным и оклеветанным. Короче, очень русский святой, что уж тут говорить.

Мощи Николая Чудотворца

Умер святитель Николай в середине четвертого века в глубокой старости, оставшись в памяти христиан символом глубокой веры, добрых дел и милосердия. После окончания земной жизни святого его нетленные мощи находились в городе Мира на территории нынешней Турции. Однако чрезвычайно почитавшие его венецианские купцы опасались за сохранность святыни там, где власть постепенно переходила в руки мусульман. Поэтому, как нередко бывало в Средневековье, купцы, люди отчаянные, решили украсть мощи, что им и удалось сделать в 1087 году.

Украденные мощи купцы перевезли в Италию, где с тех пор часть их хранится в специально построенной крипте базилики Св. Николая в итальянском городе Бари. А поскольку городок миновали войны и другие катаклизмы, мощи хорошо сохранились до наших дней.

В Бари хранится большая часть мощей святителя, здесь им могут поклониться паломники, в том числе из России. Другая часть мощей находится на противоположном конце Италии — в Венеции, на острове Лидо, в храме, также посвященном святителю Николаю.

Маленькие частицы мощей святого Николая находятся в десятках храмов по всему миру, есть они и России.

Из Бари в Россию привезены не все мощи, а только ребро святителя. В раке, покрытом защитным стеклом, — частица девятого ребра Николая Чудотворца, того, что у сердца. Считается, что это особенно важно для верующих. Николаю Угоднику молятся о здоровье, о материнстве, об удаче, икону с ликом святителя иногда берут с собой в дорогу.

Как мощи оказались в России

Договоренность о том, чтобы привезти мощи святителя Николая в Россию, была достигнута на исторической встрече патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в прошлом году.

Почему мощи привезли именно сейчас

22 мая православные отмечают день Николая Чудотворца, как раз посвященный перенесению его мощей в город Бари. Это так называемый Никола Летний, день, в народной традиции связанный с переходным периодом между весной и летом.

Есть еще один важный праздник, посвященный Николаю Чудотворцу, — это так называемый Никола Зимний, который в православии отмечается 19 декабря и связан с днем окончанием земной жизни святого.

Есть ли в России другие частицы мощей святителя Николая

Да, есть, и немало. Например, в Александро-Свирском монастыре в Ленинградской области, в Александро-Невской лавре в Петербурге, в Свято-Даниловском монастыре в Москве, в Николо-Угрешском монастыре в Московской области, в храме святителя Николая в Котельниках и в других храмах.

Почему все хотят поклониться именно мощам, привезенным из Италии

Тут сыграло роль широкое освещение в прессе привнесения мощей в Россию. Кроме того, потрудиться в паломничестве к важной святыне считается делом богоугодным, поэтому трудности паломников не пугают.

Напомним, активное паломничество в России было также к широко освещавшимся в прессе другим святыням: поясу пресвятой Богородицы и дарам волхвов.

Сколько времени мощи пробудут в Москве и Петербурге

Мощи Николая Чудотворца находятся в столичном храме Христа Спасителя с 21 мая 2017 года.

Они доступны для поклонения с 22 мая по 12 июля с 8.00 до 21.00.

Затем мощи будут перевезены в Петербург, о том, как будет проходить поклонение святыне в Северной столице, Федеральное агентство новостей расскажет позже.

Долго ли стоять в очереди

Нужно рассчитывать на несколько часов, в выходные дни это может занять до восьми часов.

Во сколько занимать очередь

На сайте РПЦ советуют приходить не позднее 17 часов, но по опыту известно — чем раньше — тем лучше. Можно занять очередь с ночи, чтобы попасть к святыне с утра.

Что брать с собой

Московские власти обеспечили паломников бесплатными туалетами, а также установили палатки с едой и напитками. Но еда и питье достаточно дорогие, цена за чай доходит до 120 рублей, что уже вызвало серьезные нарекания. Поэтому рекомендуется запастись едой и жидкостью, особенно актуальна чистая питьевая воды. Также очень важно надеть теплую удобную одежду — в Москве вновь ожидается похолодание — и удобную обувь. С собой нужно взять запасные носки, если есть планы стоять ночью, то шерстяные, не помещают шапки и куртки. Также крайне удобная и нужная вещь — складной стульчик.

Можно ли брать с собой детей

Это сугубо на усмотрение родителей и законных представителей несовершеннолетних, но никаких противопоказаний к паломничеству детей нет. Кроме того, к святыням такого рода идут, как правило, за здоровьем, так что взять с собой детей и больных, как говорится, сам бог велел. Для многодетных и инвалидов-колясочников, кстати, предусмотрен отдельный вход.

Не опасно ли прикладываться к святыне

Конечно, целовать стекло не слишком гигиенично. Но ничего страшного в этом нет, тем более что люди, идущие к святыне, настроены позитивно, а значит, их защищает вера и положительные эмоции. Организаторы поклонения знают о возможных рисках и принимают соответствующие меры по минимизации возможности распространения каких-либо инфекций. Что касается прикладывания детей, это опять-таки полностью на усмотрение их родителей или законных представителей. В любом случае уже почти лето, эпидемическая обстановка в Москве и Петербурге благополучная, так что можно на этот счет особо не беспокоиться.

От чего лечат мощи

Да, в общем, от всего, была бы вера. Но при наличии каких-либо серьезных заболеваний паломничество к святыне не должно поменять прописанные врачами медикаменты и процедуры. Как говорится, одно другому не мешает.