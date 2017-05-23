Трамп прилетел в Рим для встречи с Папой Римским

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Рим, 23 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Италию.

Согласно предварительным данным, американский лидер планирует из международного аэропорта Фьюмичино отправиться в резиденцию посла США в Риме. Непосредственно 24 мая Дональд Трамп встретится с Папой Римским Франциском.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. В рамках диалога стороны обсудили борьбу с терроризмом.