ФАС завела дело против HP и Lenovo в рамках проверки закупок для ГАС «Выборы»

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Москва, 23 мая. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении HP и Lenovo. Ведомство попросило предоставить информацию в рамках расследования закупок компьютеров для ГАС «Выборы», однако обе компании ответили, что не располагают такими данными. Теперь им грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Отметим, что претензии предъявляются не к головным офисам, а к российским филиалам. Речь идет о компании «ЭйчПи Инк» (структура HP) и «Леново» (структура Lenovo). Представители этих фирм пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.