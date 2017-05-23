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Ученые рассказали о новом источнике существования внеземной жизни

Ученые рассказали о новом источнике существования внеземной жизни

21:50  23 Мая 2017
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Ученые рассказали о новом источнике существования внеземной жизни

Вашингтон, 23 мая. Белковая жизнь может существовать в радиоактивной воде. Об этом заявили эксперты из Техасского университета Сан-Антонио.

Как отметили американские ученые, при распаде оксида водорода (при радиолизе воды) образуется молекулярный водород, которым могут питаться живые клетки. Согласно предварительным данным, жизнь якобы может существовать на Европе, Энцеладе, Хароне и Плутоне.

Напомним, ранее стало известно о том, что астрономов заинтересовали тепловые аномалии на поверхности спутника Юпитера Европы.

#солнечная система
Алексей Громов
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