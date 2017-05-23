Сирия: страшные последствия обстрела Дейр эз-Зора боевиками ИГ. ФАН публикует видео

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Чудовищный обстрел террористами жилых кварталов города Дейр эз-Зора, осажденного боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*), привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, среди погибших есть дети. Несколько десятков человек получили ранения, в том числе тяжелые, в городе имеются серьезные разрушения.

Об этом сообщает собственный военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который прислал видеозапись, показывающую, к каким ужасающим последствиям привел минометный обстрел боевиками ИГИЛ жилых кварталов Дейр эз-Зора. Источник ФАН сообщает, что ударам боевиков подверглись кварталы Аль-Косур и Аль-Джурах в Дейр эз-Зоре, который в течение четырех лет осаждают террористы ИГИЛ.

Сообщается, что в результате обстрела как минимум пять человек были убиты, еще 22 получили ранения. Раненым оказывали помощь в военном госпитале Дейр эз-Зора.

На видеозаписи видно место, подвергшееся обстрелу со стороны боевиков ИГИЛ. Также представлены страшные кадры с погибшими, ранеными и разрушениями. Есть и видеокадры, снятые в машинах скорой помощи и в госпитале, где местные врачи и представители Красного полумесяца оказывают помощь раненым.

* Организация запрещена на территории РФ.