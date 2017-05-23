Сирия сегодня: 44 ребенка стали жертвами ударов коалиции США, САА против ИГ в Хомсе, битва за Ракку

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Сирия, 23 мая. Сирийские войска провели ряд успешных спецопераций против ИГ* в провинции Хомс, силы безопасности обнаружили в квартале Аль-Ваер полевой госпиталь, штаб и тюрьму боевиков, битва за Ракку может начаться уже через несколько недель, за последний месяц 225 человек стали жертвами авиаударов коалиции США. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Зачистка юго-востока провинции Хомс от ИГ

Правительственные войска совместно с союзными силами расширили зону контроля на юго-востоке провинции Хомс, ликвидировав множество боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Военнослужащие армии Башара Асада и союзные силы выполнили несколько успешных операций против скоплений и позиций ИГИЛ к юго-востоку от города Аль-Кариатен.

Сообщается, что от террористических вооруженных группировок были освобождены: Джебаль Аль-Махасса, районы Саванат Аль-Махасса и Сахабат Аль-Машталь, железнодорожная станция, плотина Аль-Кариатен, Тлюль Аль-Амида, Джебаль Аль-Ханзир, Тлюль Аль-Хадариат, Теллет Умм Тувейкия. Все территории были зачищены от боевиков. Десятки радикальных исламистов были уничтожены вместе с оружием и техникой. По последним данным, Сирийская арабская армия (САА) продолжает преследование боевиков на востоке провинции.

Находки в Аль-Ваере

После освобождения квартала Аль-Ваер в Хомсе от боевиков сотрудники сил безопасности обнаружили полевой госпиталь с оборудованной операционной, изделия медназначения, медицинскую технику, лекарственные препараты, мастерскую по производству СВУ, в которой находилось тяжелое вооружение, ракетные и минометные установки, снаряды и большое количество продуктов питания, сообщает сирийское информагентство SANA. По данным агентства, правительственные силы также обнаружили в квартале тюрьму и центр управления боевиков, в котором находились средства связи и оборудование для электроснабжения.

В предвкушении битвы за Ракку

Ожидается, что уже этим летом будет развернута масштабная битва за «столицу» ИГ — город Ракка, сообщает корреспондент ливанского информагентства Al-Masdar. Это связано с тем, что в последние месяцы курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемые международной коалицией, быстро продвигаются к Ракке.

Во вторник контингенты SDF выгнали боевиков ИГ из деревень Аль-Хатуния, Кер Али, Баллана и Аль-Фуркан, ближайшая из которых расположена на главном шоссе менее чем в 10 км к западу от Ракки.

Боевики могут осуществлять снабжение оружием и боеприпасами своих боевиков, лишь используя лодку для переправы через реку Евфрат, поскольку мосты через нее были уничтожены авиацией коалиции.

Как отмечает агентство, битва за цитадель ИГ может начаться уже через несколько недель. На данный момент город защищают около четырех тысяч боевиков, в то время как силы коалиции SDF насчитывают примерно 40 тысяч военнослужащих.

Жертвы ударов коалиции США

Представители Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявили, что за последний месяц ВВС США, входящие в состав антитеррористической коалиции, убили в общей сложности 225 мирных жителей и ранили еще сотни людей, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Как отмечает агентство, количество погибших было зарегистрировано в период с 23 апреля по 23 мая. По данным организации, среди погибших было 44 ребенка и 36 женщин.

Наблюдатели неоднократно требовали от США уменьшить и смягчить свое участие в Сирии и Ираке; однако Вашингтон отрицает значительный ущерб, сопутствующий контртеррористическим операциям коалиции.

Возглавляемая США коалиция против «Исламского государства» началась еще в конце 2014 года. С тех пор, по оценкам экспертов, около полутора тысяч мирных жителей, включая 319 детей, были убиты в результате воздушных рейдов ВВС коалиции.

В минувшую пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что президент Дональд Трамп дал указание Пентагону «уничтожить» ИГ в Сирии в попытке предотвратить возвращение иностранных бойцов домой.

Напомним, «Известия» ранее сообщали, что ИГИЛ назвало вчерашний теракт в Манчестере местью за бомбардировки в Ираке и Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.