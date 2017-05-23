«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за песни в шоу «Голос»

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Москва, 23 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с «Первого канала» 600 тысяч рублей компенсации за использование песни «Темная ночь» в эфире телепередачи «Голос». Решение опубликовано на официальном сайте суда.

В финале шоу «Голос» на «Первом канале» прозвучала песня «Темная ночь», которая была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году. Песня была исполнена в переработке, что и стало поводом для иска от ООО «Национальное музыкальное издательство».

Суд удовлетворил заявление «Национального музыкального издательства» и постановил взыскать с «Первого канала» 600 тысяч рублей компенсации. При этом в ноябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Национального музыкального издательства» с требованием взыскать с телеканала один миллион рублей.