Захарова назвала возвращение Крыма примером наивысшей демократии

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Москва, 23 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что воссоединение Крыма с Россией является примером наивысшей демократии.

«Когда уляжется конъюнктурный взгляд на вещи, это станет очевидно всем. Они долго боролись и получали в ответ ледяное презрение своих же тогдашних властей, Киева. Но наступил момент, и они приняли то решение, которое они приняли. И никак по-другому тогда события развиваться не могли», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская Правда».

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, который состоялся 16 марта 2014 года в Крыму. По итогам референдума большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.