Китайские компании вытесняют с рынка смартфонов Samsung и Apple

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Москва, 23 мая. Мировые продажи смартфонов в первом полугодии 2017 года выросли на 9% — до 380 млн единиц товара. Такие данные во вторник привела исследовательская компания Gartner.

Лучше всего дела обстоят у китайских производителей. Рекорды продаж показывают китайские компании Huawei, Oppo и Vivo, доля которых на рынке за шесть месяцев выросла с 17% до 24%. А вот один из гигантов индустрии Samsung не может похвастаться такими показателями.

Южнокорейская корпорация отмечает снижение продаж из-за отсутствия альтернативы Galaxy Note 7. Ее главный конкурент Apple немного увеличил продажи, но все равно не поспевает за рынком, в то время как китайские компании продолжают активно сокращать отставание от купертинцев.