Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Захарова считает США самой непредсказуемой страной в мире

Захарова считает США самой непредсказуемой страной в мире

19:56  23 Мая 2017
109

Захарова считает США самой непредсказуемой страной в мире

Москва, 23 мая. Соединенные Штаты Америки являются крайне непредсказуемым государством. Так считает официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«США — это непредсказуемая страна... Единственное предсказуемое в политической системе США — это сама политическая система, которая выдает непредсказуемые результаты», — отметила российский дипломат в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Напомним, ранее глава национальной разведки США Дэн Коутс заявил о том, что он ждет от России «агрессивных действий» в международной политике.

#сша #захарова #рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть