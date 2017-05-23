Захарова считает США самой непредсказуемой страной в мире

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Москва, 23 мая. Соединенные Штаты Америки являются крайне непредсказуемым государством. Так считает официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«США — это непредсказуемая страна... Единственное предсказуемое в политической системе США — это сама политическая система, которая выдает непредсказуемые результаты», — отметила российский дипломат в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Напомним, ранее глава национальной разведки США Дэн Коутс заявил о том, что он ждет от России «агрессивных действий» в международной политике.