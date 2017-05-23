Встреча Путина и президента Филиппин состоится во вторник — Песков

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин и его филиппинский коллега Родриго Дутерте встретятся во вторник, а не в четверг, как предполагалось ранее. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет. Она состоится сегодня», — пояснил он агентству ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Дутерте решил сократить время своего визита в Россию. Президент Филиппин посетил Москву 23 мая. Главной целью его поездки является укрепление двухсторонних связей с РФ. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в экономической, оборонной и культурной сферах, а также подпишут ряд документов.