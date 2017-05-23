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Сирия, 23 мая. САА отбила у боевиков ИГ** дамбу Эль-Карьятейн в восточной части провинции Хомс, а также освободила населенный пункт Аль-Ажузия недалеко от Масканы на востоке Алеппо. Армия Ирака уничтожила семь террористов ИГ вблизи сирийско-иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков в районе Джобар на восточной окраине Дамаска; освободила населенный пункт Аль-Ажузия на востоке Алеппо; отбила у боевиков ИГ плотину Аль-Каръятейн в восточной части Хомса; обстреляла опорные пункты террористов ИГ в районе Аль-Хамидия города Дейр эз-Зор; нанесла удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенного пункта Хирбнафса на юге Хамы.

Курды: отбили у радикалов ИГ населенный пункт Бир Хамад в пригороде Ракки.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по террористам ИГ вблизи населенного пункта Аль-Амлих на юге Хасаки.

Провинция Дамаск

Оппозиционный источник сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) обстреляла из минометных орудий позиции боевиков на окраине района Джобар на востоке Дамаска. Официального подтверждения этой информации, однако, не поступало.

Напомним, район входит в одну из четырех зон деэскалации, утвержденных в ходе переговоров в Астане между представителями вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве российской стороны. Однако меморандум о создании зон безопасности не распространяется на террористическую группировку «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, которая действует на окраине столицы, а также на территории Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают продвигаться на востоке Алеппо в направлении Масканы, главного оплота «Исламского государства»* в регионе. Силы сирийской армии в результате тяжелых боев освободили населенный пункт Аль-Ажузия к западу от ключевого форпоста террористов.

Несмотря на то, что элитные подразделения САА «Тигры» за прошедший месяц освободили уже около 20 населенных пунктов с относительной легкостью, террористы ИГ не желают сдавать своих позиций. Ливанское информационное агентство Al Masdar News сообщает, что боевики ИГИЛ* перебросили в регион танки, БМП и дополнительные отряды боевиков, чтобы сдержать наступление САА.

Провинция Хомс

САА и союзные ей проправительственные отряды NDF****** отбили у боевиков ИГ дамбу Эль-Карьятейн в восточной части провинции Хомс. Таким образом, армия Башара Асада продолжает понемногу развивать преимущество на этом направлении.

По сообщению AMN, в данный регион накануне были переброшены значительные силы правительственных войск. В составе конвоя прибыли сотни солдат сирийской армии и Национальных Сил обороны (NDF), которые ранее действовали в различных районах провинций Алеппо и Дамаск. Правительственные войска развивают наступления к востоку от Пальмиры в направлении Дейр эз-Зора. Освобождение Дейр эз-Зора на данный момент является одной из важнейших целей всей военной кампании правительственных войск в Сирии, поскольку в данном регионе находятся большие запасы нефтегазовых ресурсов, а также там пролегает трубопровод из Катара в Турцию.

Провинция Дэйр эз-Зор

Сирийская арабская армия обстреляла позиции террористов «Исламского государства» на окраине района Аль-Хамидия города Дейр эз-Зор из артиллерийских орудий. Об этом сообщает источник в соцсети Twitter (@MasarPressNet).

Боевики ИГИЛ сегодня неоднократно обстреливали мирные районы города. К тому же ВВС западной коалиции регулярно наносят авиаудары по опорным пунктам ИГИЛ в провинции, зачастую при этом страдает мирное население. Жители Дейр эз-Зора пытаются покинуть регион. Так, во время попытки побега из Дейр эз-Зора в провинцию Хасака в результате взрыва мины, заложенной террористами ИГ, 2 женщины погибли, еще одна получила ранения.

Провинция Идлиб

Согласно данным информационного портала Al Manar News, несколько боевиков «Тахрир Аш-Шам» были ранены в результате взрыва СВУ, заложенного в автомобиле исламистов, недалеко от города Сармин к юго-востоку от Идлиба. Информация об организаторе теракта пока не поступала, однако военные эксперты отмечают, что, скорее всего, бомба была установлена террористами «Исламского государства», поскольку на территории провинции дислоцируются множество «спящих ячеек» ИГИЛ. Напомним, боевики уже взяли на себя ответственность за террористический акт, произошедший в военном лагере группировки «Ахрар Аш-Шам» 21 мая.

На севере провинции у границы с Турцией, турецкие пограничники застрелили мужчину, который пытался проникнуть из Сирии на территорию их страны. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Провинция Ракка

Оппозиционный источник на странице в Facebook сообщает о том, что подразделения Сирийской демократической армии (SDF) отбили у радикалов ИГ населенный пункт Бир Хамад в пригороде Ракки. Напомним, в направлении Ракки курды ведут крупномасштабное наступление в рамках пятой фазы операции «Гнев Евфрата». Поддержку с воздуха отрядам SDF оказывают ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки, авиаудары которой, однако, регулярно приводят к гибели большого количества гражданских лиц. Так, согласно данным, опубликованным порталом SOHR, за прошедший месяц под ударами коалиции в общей сложности погибло 225 мирных жителей, еще сотни человек получили тяжелые ранения. Сообщается также, что в числе погибших было 44 ребенка и 36 женщин. Тем не менее Вашингтон отрицает нанесенный ущерб.

Провинция Хама

Артиллерия САА нанесла удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Хирбнафса на юге Хамы, сообщает источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. В южной части провинции располагается анклав вооруженной оппозиции. Данные территории входят в зону безопасности, и, следовательно, в этом районе действует режим прекращения огня. Тем не менее боевики вооруженной оппозиции постоянно атакуют позиции правительственных войск, вследствие чего сирийская армия вынуждена открывать ответный огонь.

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков вблизи города Аль-Джанабра в северной части провинции Хама, передает оппозиционный источник. Официального подтверждения данная информация, однако, не получала.

Провинция Хасака

Военные самолеты международной коалиции вновь нанесли авиаудары по террористам «Исламского государства» вблизи населенного пункта Аль-Амлих на юге Хасаки. Данные были предоставлены оппозиционным источником. Информации о нанесенном боевикам ИГ уроне пока не поступало. Напомним, почти вся территория региона находится под контролем курдских отрядов YPG и SDF, отряды террористов занимают территории на юге провинции.

Ирак

Продолжаются бои за Мосул. Под контролем террористов ИГ остается только 2% города. Тем не менее, в ходе ожесточенных сражений между иракской армией и террористами ИГ в районах Аль-Рифаи и Аль-Саура в западной части Мосула, погибли 16 солдат армии Ирака. Однако официально данные сведения подтверждены не были, информация была опубликована подконтрольным ИГ источником.

Информагентство Al Sumaria News сообщает, что недалеко от города Ана в провинции Аль-Анбар иракская армия уничтожила семь террористов ИГ. Данные территории находятся вблизи сирийско-иракской границы, в этом районе концентрируются мощные силы «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.