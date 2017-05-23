Экс-директор ЦРУ признался, что бездоказательно обвинял Трампа в сговоре с РФ

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Вашингтон, 23 мая. Экс-директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что не видел материалов подтверждающих «сговор между Россией и избирательным штабом президента США Дональда Трампа». Об этом Бреннан сообщил в ходе заседания комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке.

«Я не занимался доказательствами, я занимался разведкой», — отметил Бреннан, отвечая на вопрос конгрессменов, обнаружил ли он доказательства предполагаемого сговора между Трампом и Россией.

При этом экс-директор ЦРУ добавил, что был обеспокоен «количеством контактов между русскими и американцами» и тем, как они повлияли на выборы президента США.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп обращался с просьбой к руководителям ведущих спецслужб с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией.