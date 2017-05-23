Захарова: Пока Запад виртуально борется с Россией, против него действует ИГИЛ

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Москва, 23 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала террористический акт в Манчестере. По ее словам, Запад не осознает, что пока с РФ ведется борьба в виртуальном пространстве, в реальности с западными государствами борется ИГИЛ*.

«Никто никак не понимает, к сожалению, что от этой виртуальной борьбы на диванах с гаджетами в руках нужно переходить к реальной борьбе», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».​

Захарова выразила мнение, что когда в европейских или других странах происходит террористический акт, то «уже не меняются с такой силой аватарки, не раскрашиваются с таким пафосом и праведным гневом стены, башни, знамена», ощущается «уже вялость в моральной поддержке».

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Манчестере, жертвами которого по последним данным стали 22 человека. Он подчеркнул, что этому насилию не может быть оправдания.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.