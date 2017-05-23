Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

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Москва, 23 мая. Синоптики ожидают похолодание в Москве в конце неделе. Как сообщили представители Гидрометцентра, ближайшие несколько дней в столице будет сохранятся теплая погода в пределах 21-19 градусов, однако уже в пятницу столбик термометра опустится до 17 градусов (до 10 градусов ночью).

«Будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь, который усилится днем», — пояснили в ведомстве.

В субботу ожидается 9-14 градусов тепла (ночью 4-9 градусов), а в воскресенье температура воздуха опустится до 8-13 градусов (ночью 0-5 градусов).