Водителю оторвало голову в ДТП под Челябинском

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Челябинск, 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 26-летнего мужчины в аварии.

Инцидент произошел на трассе под Челябинском. Как передает издание «Ридус», автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком Volvo. В результате инцидента водителю легковушки оторвало голову.

Напомним, ранее стало известно о том, что страшное дорожно-транспортное происшествие на трассе Октябрьский — Имангуловово в Тумазинском районе Башкирии унесло жизни пяти человек.