Следствие не прекращало расследование по делу Улюкаева — СМИ

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Москва, 23 мая. Следственный комитет России опроверг слухи о завершении расследования в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которые пошли после предъявления ему обвинения в окончательной редакции. Об этом представители СК РФ рассказали «Российской газете».

Ранее СМИ сообщали, что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, в связи с чем следственные действия прекращаются. Чиновник подозревается в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти» в обмен на одобрение сделки по покупке госпакета акций «Башнефти».