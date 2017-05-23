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Павел Воля рухнул с балкона в зрительный зал на съемках Comedy Club

Павел Воля рухнул с балкона в зрительный зал на съемках Comedy Club

20:13  23 Мая 2017
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Павел Воля рухнул с балкона в зрительный зал на съемках Comedy Club

Москва, 23 мая. Известный артист Павел Воля шокировал зрителей на съемках нового выпуска Comedy Club.

Инцидент произошел во время вручения торта Марине Кравец, у которой 18 мая был день рождения. Телеведущий Тимур Батрутдинов бросил кусок десерта в девушку. Воля бросился на защиту Кравец и «свалился» во время драки.

Напомним, в апреле стало известно о том, что актер Василий Степанов выбросился из окна пятого этажа в Москве. Как отметили врачи, 31-летний мужчина получил множественные переломы и ушибы.

Алексей Громов
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