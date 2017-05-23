ДНР опровергла обвинения Киева в обстрелах Авдеевки

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Донецк, 23 мая. Министерство обороны ДНР опровергло заявление Киева об артиллерийском ударе по окраинам Авдеевки. В ведомстве заявили, что украинские силовики продолжают совершать провокации в Донбассе, чтобы обвинить ДНР в срыве минских соглашений.

Ранее начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил о ранении мирного жителя Авдеевки, который якобы пострадал в результате удара РСЗО «Град» со стороны Донецка.

«Очередная провокация силовиков накануне встречи контактной группы в Минске, направленная на обвинение ДНР в срыве минских соглашений», — сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

В ведомстве также добавили, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание от обстрелов ВСУ с использованием реактивной артиллерии, которые возобновились в последние дни в Донбассе. В частности, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 20 реактивных снарядов РСЗО «Град».