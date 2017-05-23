Концерт Aerosmith в Москве пройдет под усиленной охраной

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. Руководство спорткомлекса «Олимпийский» в Москве усилит меры безопасности в связи с проведением концерта известной американской рок-группы Aerosmith. Об этом во вторник заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Данное решение связано с терактом, который произошел во время выступления американской певицы Арианы Гранде в Манчестере. Жертвами взрыва стали 22 человека, свыше 50 получили ранения.

«В «Олимпийском» усиление безопасности будет проходить в обязательном порядке. Это не вызывает никаких сомнений», — пояснил он РИА Новости.