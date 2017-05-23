Путин на примере сталинских репрессий объяснил, почему опасны информаторы ВАДА

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Краснодар, 23 мая. Российский президент Владимир Путин призвал с осторожностью относиться к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Так, на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта глава государства напомнил, что WADA «поддерживает идею — речь идет о проработке вопроса о принятии и реализации мер по развитию так называемого института информаторов». Как отметил Путин, это имеет «особое звучание» для России.

Российский лидер пояснил, что данным институтом связаны трагические страницы в истории нашей страны, а также массовые сталинские политические репрессии. Путин отметил важность того, чтобы институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни.

«Относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно», — добавил глава государства.

Ранее издание «Утро.Ру» сообщало, что Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон на своих первых переговорах намерены обменяться мнениями по основным «болевым точкам», в том числе региональным конфликтам.

Напомним, во вторник президент РФ заявил, что тенденции мирового спорта требуют серьезно пересмотреть систему подготовки спортивного резерва в России.