Russians did it: до каких пор Москву будут винить за бардак внутри США

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В США продолжает развиваться скандал вокруг «российского следа», якобы выявленного американской разведкой, политиками и журналистами во время прошлогодних выборов президента. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

ФБР тем временем продолжает вести свое якобы независимое расследование, приписывая российским хакерам взлом компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии (НКДП) и личной электронной почты Джона Подесты, руководившего избирательной кампанией Хиллари Клинтон. Все уже забыли, что тогда еще госсекретарь США Клинтон использовала личный сервер, находящийся в ее доме, в том числе и для ведения служебной переписки. Несмотря на то, что чиновнику уровня Хиллари грозила уголовная ответственность, ФБР решило, что не будет возбуждать против кандидата в президенты дело, что и было озвучено директором ФБР Джеймсом Коми. Куда полезнее для бюро было заняться «российским следом», который с легкой руки спецслужб даже в протечке крана или мигающей лампочке в подвале видит любой среднестатистический американец, читающий обо всех «российских пакостях» в Twitter или в Breaking news. И вот уже предвыборный штаб Дональда Трампа, победившего на выборах, не просто подозревают, а обвиняют в связях с российской разведкой. А американцы по-прежнему думают, что Россия — главная угроза для США, и никак не терроризм, потому что, как сказал экс-президент Барак Обама, США ничто не угрожает.

49 погибших и 53 раненых посетителя в ночном клубе Pulse в Орландо, штат Флорида; а также 14 убитых и 24 раненых в центре для инвалидов в Сан-Бернардино, штат Калифорния; семьи погибших; американская певица Ариана Гранде, после выступления которой в Манчестере во время взрыва и давки погибли дети, — все эти люди явно бы согласились, что ни Америка, ни вообще мир, в котором так нагло орудуют террористы — не безопасны. Но вместо того чтобы решать проблему мирового зла, ангажированные «теневой элитой» СМИ и политики ищут российский след в президентских выборах, не давая новому президенту выполнять свою работу на внешнеполитическом уровне.

По-другому, кажется, уже и быть не может. Из любого телеприемника каждый день порционно сенаторы вроде Джона Маккейна, явно страдающего после вьетнамской тюрьмы, обвиняют Россию в манипулировании американскими выборами. А многочисленные репортажи CNN и других телеканалов подливают горячей лапшички на уши мировой общественности. Итог таков, что увольнение Трампом директора ФБР Коми связывают с Россией, бывшего советника по национальной безопасности Макла Флинна фактически открыто записали в «агенты Кремля», а президента США удостоили самой строгой порки — его же якобы продвигала Россия. И вся эта информация, якобы законспектирована и доказана соответствующими американскими органами и подшитая лежит в папке в секретной комнате там, где никто не знает. СМИ активно пользуются первой поправкой конституции, ведь в билль о правах гласит, что Конгресс США не может посягать на свободу слова и свободу прессы. Скандал о «российском следе» подогревают и всяческие агенты ФБР, которые (непременно в конфиденциальных) беседах с журналистами сообщают, что Трамп пытался надавить на бюро, чтобы то свернуло расследование, в котором фигурирует Трамп. Разумеется, никто не называет их имен. Вероятно, потому, что сотрудники ФБР не имеют права на разглашение подобной информации, или потому, что этих самых агентов попросту не существует.

Последней каплей стал рабочий прием в Овальном кабинете Белого дома, в ходе которого президент Дональд Трамп общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком. СМИ и политики снова устроили из российского визита показательную порку для Трампа. Сенатор Маккейн в прямом эфире телеканала Fox News Sunday и вовсе заявил, что «марионетку Путина Лаврова» нельзя и на пушечный выстрел подпускать к Овальному кабинету. Затем репортеры устроили истерику из-за фотографий Трампа и Лаврова, появившихся в российских СМИ. Дело в том, что американских журналистов попросту не допустили до встречи. Трамп, как известно, не особо любит прессу в последнее время. Еще одним снежным комом на головы американцев обрушилась информация о том, что Трамп якобы слил российской стороне конфиденциальные данные про ИГИЛ* («Исламское государство»*, ИГ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и обсудил увольнение Джеймса Коми.

А вишенкой на антироссийском торте стало интервью главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона телеканалу NBC, в котором глава Госдепа заявил, что Америка и Россия не могут начать с чистого листа. Тиллерсон в очередной раз прошелся по расследованию «связей» и заявил, что «оно подтверждено документально, и характер этого вмешательства здесь и в других странах хорошо понятен». Он также подчеркнул, что тема российского вмешательства во внутренние американские процессы имеет долгоиграющий характер, что не может не мешать налаживаю двустороннего диалога с Москвой.

Получается, резюмируя вышесказанное, «Россия вмешалась в выборы в США именно потому, что сам дурак» — США считают это местью за Обаму, чья администрация создала «целый ряд острых раздражителей», сделав из России мирового деспота. Напомним, что в одном из своих последних интервью телеканалу CBS экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела США, потому что Америка устроила «цветные революции» в Грузии и на Украине, и пыталась повлиять на исход выборов в 2012 году и помешать Владимиру Путину переизбраться.

По мнению профессора Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, проблема состоит в том, что вся эта пророссийская агрессия и русофобия, которые процветают в США, так или иначе направлены не на Россию, а на создание образа врага из России.

«Этот образ сейчас очень выгоден демократам, которые используют его для того, чтобы через полтора года провести так называемые промежуточные выборы в сенат и конгресс, и получить максимальное количество мандатов, — комментирует для ФАН Судаков. — Безусловно, Дональд Трамп делает определенные ошибки. Одна из главных заключалась в том, что он действительно сказал Джеймсу Коми следующую фразу: «Господин Флинн не должен занимать твои мысли». Он не сказал это как прямое указание, чтобы ФБР закрыло дело. Но это очень размытая формулировка, которую можно трактовать как угодно».

Подвести эту фразу к государственной измене, превышению полномочий и помехе в расследовании — невозможно, считает собеседник ФАН.

«Вечный поиск русских хакеров, русского следа во всем, что существует, в какой-то мере замыливает ситуацию. Самый распространенный мем в Интернете Russians did it (это сделали русские — Прим. ФАН). В любом случае, Трамп сейчас уже более уверен в себе и крепко стоит на ногах. И мы это видим. Во-первых, его успешный визит в Саудовскую Аравию, саудовцы просто стелились, Эр-Рияд подписал крупнейший контракт с США. Во-вторых, визит в Израиль тоже был достаточно успешным. Дальше будет Брюссель. 29 членов НАТО, которые будут смотреть в рот Трампу и слушать его очень внимательно. И говорить о том, что Трамп недееспособен и он якобы управляется русскими, будет уже сложнее, — считает Сергей Судаков. — Трамп не делает каких-либо предпосылок, направленных на улучшение отношений с Россией, а следовательно, все средства и ресурсы, которые тратятся на то, чтобы разыграть «русский след», рано или поздно будут учтены как неэффективные траты. В какой-то момент будет невыгодно тратить деньги, обвиняя Трампа в том, что он пророссийский президент. После встречи G20 в Гамбурге, где встретятся, в том числе и Трамп с Владимиром Владимировичем Путиным, будут установлены некие точки, по которым страны могут установить сотрудничество. Как только это произойдет, можно будет говорить о снижении накала русофобии».

Однако, как считает эксперт, скандал с якобы «российским следом» — это клеймо, которое всегда будет преследовать Трампа. Но снизить антироссийский градус президенту США все же под силу.

«Он сможет. Сейчас мы дойдем до какой-либо точки кипения, а после турне Трампа пойдет определенный откат. Не забывайте еще, что Трамп поссорился почти со всеми СМИ, но он планомерно начинает давить на прессу и продавливать ее. Кроме того, Twitter и Facebook Трампа совокупно могут принести порядка 50 миллионов подписчиков. Далеко не все СМИ могут похвастаться таким количество аудитории, — подчеркивает Судаков. — Трамп вырулит ситуацию и исправит политическую систему Америки. Он не слабак, он умеет договариваться и решать проблемы. Он допускает ошибки, и он же на них учится. Именно поэтому градус русофобии к осени будет снижен, особенно, если будут найдены точки соприкосновения в борьбе с терроризмом. Рано или поздно приходит понимание того, что без России невозможно решать проблемы мирового терроризма, так же, как невозможно решить вопрос Ирана, Северной Кореи, Ливии, Афганистана и прочих стран».

* Организация запрещена на территории РФ.