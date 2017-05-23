Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе

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Краснодар, 23 мая. Российский лидер Владимир Путин посчитал правильной идею губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о проведении «стопроцентного импортозамещения» в отечественном футболе.

На Госсовете по развитию физической культуры и спорта Кондратьев обратил внимание на проблему большого числа легионеров в российском футболе. Он напомнил, что экс-министр спорта, а ныне вице-премьер Виталий Мутко утвердил ограничения на количество легионеров, за что неоднократно подвергался критике.

Кондратьев обратился к президенту с просьбой заменить легионеров отечественными игроками.

«Можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное?» — спросил губернатор.