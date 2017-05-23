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Спорт
Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе

Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе

20:58  23 Мая 2017
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Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе

Краснодар, 23 мая. Российский лидер Владимир Путин посчитал правильной идею губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о проведении «стопроцентного импортозамещения» в отечественном футболе. 

На Госсовете по развитию физической культуры и спорта Кондратьев обратил внимание на проблему большого числа легионеров в российском футболе. Он напомнил, что экс-министр спорта, а ныне вице-премьер Виталий Мутко утвердил ограничения на количество легионеров, за что неоднократно подвергался критике. 

Кондратьев обратился к президенту с просьбой заменить легионеров отечественными игроками. 

«Можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное?» — спросил губернатор. 

«Правильно, согласен»,  — ответил Путин.

#путин
Владимир Багров
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