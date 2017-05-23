Украинский сайт «Миротворец» включил в черный список Чингачгука

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Киев, 23 мая. Украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» югославского актера Гойко Митича, известного по фильмам «Сыновья Большой Медведицы», и «Чингачгук — Большой Змей».

Киев обвиняет Митича в «незаконном» пересечении границы Украины и посещении Севастополя.

«Чингачгук оказался в «Чистилище». Да поможет ему Маниту», — отметили представители скандального ресурса.

Напомним, ранее стало известно о том, что администрация сайта «Миротворец» внесла в черный список саксофониста Игоря Бутмана.