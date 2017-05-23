«Хезболла» опасается новых авиаударов Израиля

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Ливан, 23 мая. Руководство движения «Хезболла» считает, что Израиль может нанести новые авиаудары в Сирии и Ливане.

Поводом для опасений бойцов «Хезболлы» стали публикации в израильском издании «Маарив» и ливанском «Аль-Ливаа». Источники сообщили о возможных авиационных ударах ВВС Израиля по военным объектам и инфраструктуре в Ливане.

Также отмечается, что данная инициатива Израиля была поддержана в Вашингтоне, так как США считают ливанское движение «Хезболла» террористической организацией. Автор публикации считает, что ВВС Израиля выбрали удачное время для удара, организация ослаблена войной в Сирии, в которой «Хезболла» поддерживает официальные власти Дамаска.