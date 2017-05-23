ЛНР: украинские силовики захватили почти всю «серую зону» под Луганском
Луганск, 23 мая. Украинские силовики заняли практически всю «серую зону» на участке фронта между населенными пунктами Донецкий и Желобок, приблизившись на расстояние 600 метров к позициям Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил заместитель командира роты Народной милиции ЛНР старший лейтенант Роман с позывным «Рим».
«Метр за метром подходят ВСУ под прикрытием обстрелов. Накрывают минами, АГС, и пока личный состав в укрытии, продвигаются вперед», — пояснил заместитель командира.
По его словам, ранее в этом районе ВСУ заняли еще несколько квадратных километров «серой зоны» в лесополосе, что свидетельствует о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем.