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Астрономы уловили таинственный сигнал из созвездия Льва

Астрономы уловили таинственный сигнал из созвездия Льва

20:15  23 Мая 2017
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Астрономы уловили таинственный сигнал из созвездия Льва

Канберра, 23 мая. Австралийские астрономы зафиксировали странный космический сигнал, исходящий из созвездия Льва. Источник сигнала — радиовспышки редкого типа — неизвестен, однако ученые полагают, что он находится в нескольких миллиардов световых лет от Земли.

Специалисты утверждают, что им удалось уловить этот импульс на таком расстоянии, поскольку он был необычайно мощным. Всего, за все время космических наблюдений, было подтверждено 10 таких быстрых сигналов, первый из которых был «пойман» в 2001 году.

Геннадий Плющев
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