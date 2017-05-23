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Новости Сирии
Врачи борются за жизни пострадавших при теракте ИГ в Хомсе

Врачи борются за жизни пострадавших при теракте ИГ в Хомсе

18:23  23 Мая 2017
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Врачи борются за жизни пострадавших при теракте ИГ в Хомсе

Хомс, 23 мая. Мирные жители, пострадавшие при взрыве смертника «Исламского государства»*, доставлены в больницу аль-Басель.

Взрыв произошел в районе Аз-Захра крупнейшего города провинции Хомс. Смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) активировал взрывное устройство в своем автомобиле около здания энергокомпании. Сирийские источники сообщили, что в результате теракта 2 мирных жителя погибли, еще 40 человек получили ранения.

Пострадавших доставили в госпиталь, на кадрах видеозаписи показаны раны, полученные в результате взрыва. Персонал больницы отмечает, что медики не боятся террористов и будут продолжать свою работу.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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