Не союзник: в Пентагоне рассказали об отношениях с Киевом

Вашингтон, 23 мая. Украина не является союзником США. Так считает руководитель разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов Америки Винсент Стюарт.

«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — подчеркнул он.