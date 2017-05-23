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Политика
Не союзник: в Пентагоне рассказали об отношениях с Киевом

Не союзник: в Пентагоне рассказали об отношениях с Киевом

18:43  23 Мая 2017
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Не союзник: в Пентагоне рассказали об отношениях с Киевом

Вашингтон, 23 мая. Украина не является союзником США. Так считает руководитель разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов Америки Винсент Стюарт.

«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — подчеркнул он.

Напомним, ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни проинформировал о том, что американская сторона намерена отказаться от предоставления Киеву безвозмездной военной помощи.

#сша #украина
Алексей Громов
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