Сирия: в ООН сообщили о планах ОЗХО направить экспертов в Идлиб

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ООН, 23 мая. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что следственная группа ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) намерена посетить сирийский город Хан-Шейхун, в котором, как предполагается, были применены отравляющие вещества.

Выступая на заседании Совета Безопасности, она рассказала о своем разговоре с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю, который сообщил, что Миссия по установлению фактов (МУФ) планирует возможное посещение Хан-Шейхуна, который пока находится не под контролем сирийской армии. В связи с этим Узюмджю обратился к ООН с просьбой посодействовать в организации поездки, в том числе обеспечить безопасность следователей и оказать им логистическую помощь, добавила Накамицу.

В апреле в пресс-службе МИД РФ сообщили, что в Москве сомневаются в достоверности доклада, опубликованного спецслужбами Франции относительно расследования химатаки в районе Хан-Шейхуна.



