Ракка: курды зачистили от ИГ две деревни на востоке провинции

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Хамрат-Насир, 23 мая. Отряды курдского ополчения увеличили зону влияния в сирийской провинции Ракка.

Подразделения «Сирийских демократических сил» выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из населенных пунктов Хамрат-Насир и Раккат-Самра-Тахтания на востоке от Ракки. Отрядам «Рабочей партии Курдистана» удалось овладеть высотой Таль Асвад.

В военных источниках отмечается, что за минувшие сутки курды уничтожили 13 боевиков «Исламского государства»*. Боевые действия в провинции осложнены песчаной бурей, которая сейчас накрыла данный район.

* Организация запрещена на территории РФ.