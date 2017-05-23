Щеголявшего в футболке Russia сына Порошенко переодели на украинском ТВ

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Киев, 23 мая. Сын президента Украины Петра Порошенко Михаил появился на украинском телевидении в патриотичной футболке, украшенной гербом страны и надписью «Украина».

Молодой человек принял участие в сегодняшнем выпуске утренней программы «В ритме спорта» с Мариной Порошенко» на калане «Украина». Супруга президента вместе с сыном Михаилом, а также дочерьми Евгенией и Александрой, недавно вернувшимися из Великобритании, продемонстрировала несколько упражнений с медболом.

Зрители обратили внимание на то, что для появления на украинском телевидении Михаил выбрал футболку с гербом страны и надписью «Украина».

Напомним, что ранее Михаил оказался в центре громкого скандала из-за того, что адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян обнаружила в соцсетях фото Михаила в футболке с надписью RUSSIA. Впрочем, некоторые отметили, что на футболке может быть написано не RUSSIA, а RSSIA. Это, впрочем, тоже оказалось «зрадой», поскольку свидетельствует о том, что Михаил проходил обучение в Российской летней школе институционального анализа.