Украинская прокуратура разоблачила чиновников, отправлявших пенсии в ДНР

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Запорожье, 23 мая. Прокуратура Украины выявила группу граждан, которая отправляла бюджетные средства в Донецкую народную республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры подозревают трех должностных лиц Управления труда и социальной защиты Запорожья, а также двух жителей Макеевки в создании преступной организации.

«Следствие выяснило, что преступная организация, умышленно, по разработанной схеме, завладела бюджетными средствами путем оформления недостоверных документов на имя жителей территории Донецкой области, в результате чего они получили крупную сумму денег от социальных выплат (пенсий)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, денежные средства направлялись на финансирование Донецкой народной республики. В ведомстве отметили, что «преступная организация» нанесла ущерб бюджету Украины в размере 700 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов).