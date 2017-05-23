Путин назначил нового посла России в Южной Осетии

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Москва, 23 мая. Эльбрус Каргиев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Южной Осетии. Его пост занял Марат Кулахметов.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал соответствующий указ. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Отметим, что с 2011 года Кулахметов занимал должность советника главы МИД РФ.

Напомним, в минувшую пятницу Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества