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Россия
Путин назначил нового посла России в Южной Осетии

Путин назначил нового посла России в Южной Осетии

18:18  23 Мая 2017
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Путин назначил нового посла России в Южной Осетии

Москва, 23 мая. Эльбрус Каргиев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Южной Осетии. Его пост занял Марат Кулахметов. 

Президент России Владимир Путин во вторник подписал соответствующий указ. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Отметим, что с 2011 года Кулахметов занимал должность советника главы МИД РФ.

Напомним, в минувшую пятницу Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества

#путин
Тимур Румянцев
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