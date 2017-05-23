Дутерте прилетел в Москву с визитом

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Москва, 23 мая. Филиппинский лидер Родриго Дутерте прибыл вечером понедельника в Москву, его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2». Дутерте встретили замглавы российского МИД Игорь Моргулов и представители Филиппин.

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву, он пробудет в российской столице с 22 по 26 мая. По сообщению филиппинского внешнеполитического ведомства, главной целью Дутерте является укрепление двусторонних связей. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин встретится с филиппинским коллегой 25 мая. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в политической, экономической, оборонной и культурной сферах. По итогам визита Дутерте ожидается подписание ряда документов.