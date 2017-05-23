Фейспалм: Трамп рассмешил посла, говоря о географическом положении Израиля

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Иерусалим, 23 мая. Необычный инцидент произошел во время дипломатического тура президента США Дональда Трампа. В ходе встречи со своим израильским коллегой Реувена Ривлина Трамп выступил с речью, в которой фактически заявил, что Израиль не является страной Ближнего Востока.

«Мы только что вернулись с Ближнего Востока, только что из Саудовской Аравии», — заявил американский лидер во время посещения Израиля.

Услышав это, посол Израиля в США Рон Дермер улыбнулся и закрыл лицо ладонью. Данный жест известен в интернет-культуре как фейспалм и символизирует чувство глубокого стыда за неловкие высказывания собеседника. Впрочем, Дермер вовремя поймал себя на непроизвольном жесте и попытался сделать вид, что всего лишь приглаживает рукой волосы, пишет Daily Mail.