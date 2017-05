Фейспалм: Трамп рассмешил посла, говоря о географическом положении Израиля

Иерусалим, 23 мая. Необычный инцидент произошел во время дипломатического тура президента США Дональда Трампа. В ходе встречи со своим израильским коллегой Реувена Ривлина Трамп выступил с речью, в которой фактически заявил, что Израиль не является страной Ближнего Востока.

«Мы только что вернулись с Ближнего Востока, только что из Саудовской Аравии», — заявил американский лидер во время посещения Израиля.

Услышав это, посол Израиля в США Рон Дермер улыбнулся и закрыл лицо ладонью. Данный жест известен в интернет-культуре как фейспалм и символизирует чувство глубокого стыда за неловкие высказывания собеседника. Впрочем, Дермер вовремя поймал себя на непроизвольном жесте и попытался сделать вид, что всего лишь приглаживает рукой волосы, пишет Daily Mail.

Israeli ambassador to the US puts his head in his hand after Trump implies Israel is not in the Middle East https://t.co/iuI8idCVAq